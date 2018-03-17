Срок эксплуатации спутника "Чхоллиан-1" продлён до 2020 года

Опубликовано : 2018-03-13 15:05:02 Обновлено : 2018-03-13 15:36:35

Срок эксплуатации спутника "Чхоллиан-1" продлён до 2020 года

Срок эксплуатации первого южнокорейского коммуникационно-метеорологического спутника «Чхоллиан-1», запущенного в 2010 году на геостационарную орбиту, продлён на два года до 2020 года. Об этом 13 марта сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий. В марте этого года завершается первоначальный заложенный эксплуатационный срок спутника. Учитывая хорошее состояние решено продлить срок работы ещё на два года. "Чхоллиан-1" был запущен с космодрома Куру во Французской Гвиане с помощью ракеты «Ариан-5». Его задача состоит в обеспечении связи и сбора метеорологической информации об атмосфере над Корейским полуостровом и водным пространством вокруг него.

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