Сеул и Пекин совместно решают проблему микропыли

Мэры Сеула и Пекина Пак Вон Сун и Чэнь Цзинин договорились развивать сотрудничество по вопросу снижения концентрации микропыли в атмосфере. 19 марта в мэрии Сеула состоялось третье заседание совместного комитета двух столиц. По итогам мероприятия мэры подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере экологии. В соответствии с документом, стороны создадут «горячую линию по вопросу микропыли. Также планируется создать группу экспертов, которая займётся данной проблемой. Вместе с тем, сообщается о договорённости совместно работать над различными проектами в сферах культуры, экономики, образования и туризма. Совместный комитет Сеула и Пекина был создан в 2013 году.





