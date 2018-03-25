На Китай приходится значительная часть микропыли в РК

Южнокорейские эксперты предполагают, что источником значительной части микропыли, попадающей в РК, является Китай. Хотя китайская сторона этого не признаёт, учёные нашли доказательства того, что микропыль идёт с территории КНР. Ежегодно китайские власти сталкиваются с проблемой смога, причина которого многочисленные фейерверки, запускаемые по всей стране. Так, 28 января прошлого года в Пекине концентрация микропыли в воздухе превысила норму ВОЗ в 25 раз. Через два дня в РК показатель вырос в два раза. По данным Корейского научно-исследовательского института стандартов и науки, вместе с микропылью в воздухе концентрация калия, который выполняет роль окислителя в фейерверках, также выросла более чем в семь раз по сравнению со средним показателем. Эксперты предполагают, что из Китая в РК попадает 30-50% микропыли, фиксируемой внутри страны. Новые данные могут быть использованы в сотрудничестве РК и КНР по вопросу снижения уровня микропыли.

