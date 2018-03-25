В Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто сильный снегопад Video

Опубликовано : 2018-03-21 13:00:28 Обновлено : 2018-03-22 10:27:53

21 марта в Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто с раннего утра начался снегопад, который привёл к ограничению дорожного движения в горных районах, а также отмене занятий в ряде школ. На данный момент снегопад уменьшился. Но в пяти городах и районах провинции Кёнсан-Пукто действует штормовое предупреждение. К настоящему моменту уровень осадков в уезде Чхильгок-гун составил 13,4 см, в городе Кимчхон - 11,6 см, Куми - 11,1 см, в Тэгу - 3,3 см. Серьёзных неудобств в пути на работу местные жители не испытывали, благодаря заблаговременным мерам, принятым властями. Но замёрзший снег привёл к ограничению дорожного движения на одном участке в Тэгу и на восьми в провинции Кёнсан-Пукто. В 152 школах Тэгу было перенесено время начала занятий, в одной уроки отменены. В провинции Кёнсан-Пукто временно отменили занятия в 19 школах, в 101-й изменили время занятий. В горных районах острова Чечжудо уровень осадков составил 20 см. Поэтому в районе горы Халласан дороги были перекрыты. В Метеорологической администрации указывается, что в указанных районах дополнительно выпадет от 1 до более чем 20 см осадков.

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