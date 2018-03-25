Работа двух остановленных атомных ректоров возобновится

Корейская комиссия по ядерной безопасности приняла в четверг решение о возобновлении работы двух реакторов на юго-западе страны в районе города Кёнчжу. Реактор «Вольсон-4» остановлен 24 января этого года, а реактор «Синвольсон-2» - 20 сентября прошлого года из-за технических неполадок. По результатам проверки не выявлено никаких проблем, связанных с безопасностью,- отмечается в решении комиссии. Внутри парогенераторов обоих реакторов обнаружены несколько металлических фрагментов, но они не повредили бетонные части реакторов и не привели к утечке радиации. Полномасштабная работа реактора «Вольсон-4» возобновится 25 марта, а «Синвольсон-2» - 27 марта. В настоящее время в РК эксплуатируются 24 атомных реактора, которые вырабатывают около 30% потребляемой в стране электроэнергии.

