Погода с апреля по июнь будет такой же как в прежние годы

В период с апреля по июнь этого года температура воздуха в РК будет гораздо выше, чем в среднем в это же время в прежние годы. На это указывают прогнозы метеорологической администрации, опубликованные 23 марта. В апреле под влиянием антициклона температура будет выше средней отметки прежних лет в 12,6 градуса. Вместе с тем, из-за потоков холодного воздуха возможны и несколько прохладных дней. В мае и июне температура будет либо такой же, как и в прежние годы, либо немного выше. Уровень осадков в апреле ожидается на прежнем уровне от 60 до 90 мм, в мае от 77 до 115 мм. Без особых изменений и в июне от 130 до 186 мм. Но в третьей декаде месяца на юге возможны частые дожди.



