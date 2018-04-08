Син Сон Чхоль: KAIST ни в коем случае не будет разрабатывать «роботов-убийц»

Опубликовано : 2018-04-05 15:55:13 Обновлено : 2018-04-05 16:01:00

Син Сон Чхоль: KAIST ни в коем случае не будет разрабатывать «роботов-убийц»

В Корейском институте передовой науки и технологий (KAIST) ни в коем случае не будут разрабатывать «роботов-убийц». Об этом сообщил в четверг ректор института Син Сон Чхоль. Он добавил, что в институте не будут проводить никаких исследовательских работ для создания техники, которая нарушала бы человеческое достоинство. Ректор KAIST Син Сон Чхоль сделал данное замечание в британской газете Financial Times после того, как более 50 всемирно известных учёных в области искусственного интеллекта объявили бойкот институту в связи с проводимыми в нём и исследованиями  в области искусственного интеллекта, которые могут привести к созданию «роботов-убийц». В газете Financial Times сообщалось, что исследователи из 30 стран выступили с заявлением, пообещав не посещать KAIST, не принимать гостей оттуда и не сотрудничать в исследованиях, пока институт не пообещает не разрабатывать недостаточно контролируемый искусственный интеллект. Исследователи утверждают, что автономное оружие позволяет вести войну быстрее и масштабнее, чем когда-либо прежде. В феврале KAIST при сотрудничестве с оборонным производителем Hanwha Systems открыл новый исследовательский центр по конвергенции оборонных технологий с искусственным интеллектом. По сообщению компании Hanwha Systems, лаборатория изучает вопросы сближении искусственного интеллекта с оборонными технологиями не для убийства человека, а для его защиты.   


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