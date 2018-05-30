РК увеличивает экспорт медицинского оборудования

Опубликовано : 2018-05-28 11:24:14 Обновлено : 2018-05-28 11:30:53

РК увеличивает экспорт медицинского оборудования

РК увеличивает экспорт медицинского оборудования. По данным Корейской администрации по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами, в прошлом году показатель составил 3  млрд 100 млн долларов. Это на 8,2% больше, чем в 2016 году. Производство в данной отрасли также выросло на 3,9% до 5  млрд 700 млн долларов. Количество людей, задействованных на профильных предприятиях, выросло на 13,3% до 88 тыс. человек. Нынешний активный рост во многом связан с тем, что в создании медоборудования стали больше применять технологии искусственного интеллекта, виртуальной реальности, робототехники, большие базы данных и другие новейшие технологии.    




[Photo : KBS News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
RSS Feeds
  • RSS Feeds
  • RSS (Really Simple Syndication): информация об обновлениях на нашем вебсайте

<

3 / 4

>