РК увеличивает экспорт медицинского оборудования. По данным Корейской администрации по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами, в прошлом году показатель составил 3 млрд 100 млн долларов. Это на 8,2% больше, чем в 2016 году. Производство в данной отрасли также выросло на 3,9% до 5 млрд 700 млн долларов. Количество людей, задействованных на профильных предприятиях, выросло на 13,3% до 88 тыс. человек. Нынешний активный рост во многом связан с тем, что в создании медоборудования стали больше применять технологии искусственного интеллекта, виртуальной реальности, робототехники, большие базы данных и другие новейшие технологии.











[Photo : KBS News]