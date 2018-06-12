В РК потомство гималайских медведей удалось получить методом искусственного оплодотворения

В РК удалось получить потомство от гималайских медведей методом искусственного оплодотворения. Речь идёт о двух медвежатах, родившихся в этом году в горах Чирисан. Об этом сообщили в Корейской корпорации управления национальными парками, действующей при министерстве экологии. Факт того, что детёныши родились в результате искусственного оплодотворения, подтверждены результатами анализа ДНК. Попытки в этом направлении предпринимались последние три года. Подобного успеха удалось достичь впервые в мире.













[Photo : KBS News]