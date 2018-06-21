Синоптики прогнозируют, что 19 июня на острове Чечжудо начнётся сезон дождей. В метеорологической службе это связывают с движением дождевого фронта от юга Японии в северном направлении. В период 19-20 июня на острове ожидаются осадки до 40 мм. Вместе с тем отмечается, что это пока не начало полномасштабного сезона дождей. В ближайшее время дождевой фронт никак не скажется на центральных районах страны. В этом году начало сезона дождей на всей территории страны можно ожидать чуть позже, чем обычно – с 23 по 25 июня.







