РК - мировой лидер использования интернета и смартфонов

РК в очередной раз стала мировым лидером по уровню использования интернета и смартфонов. Агентство по изучению общественного мнения Pew Research Center провело соответствующий опрос среди 40 тыс. человек в 37 странах. Выяснилось, что в РК смартфонами пользуются 94% взрослого населения, что является самым высоким показателем. На втором месте Израиль – 83%. Далее следуют Австралия, Нидерланды, Швеция, Ливан, Испания и США. По уровню распространения интернета в жизни общества, который предусматривает долю населения, использующего интернет и смартфоны, РК также стала лидером – 96%.









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