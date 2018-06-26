РК - мировой лидер использования интернета и смартфонов

Опубликовано : 2018-06-25 11:34:22 Обновлено : 2018-06-25 11:40:17

РК - мировой лидер использования интернета и смартфонов

РК в очередной раз стала мировым лидером по уровню использования интернета и смартфонов. Агентство по изучению общественного мнения Pew Research Center провело соответствующий опрос среди 40 тыс. человек в 37 странах. Выяснилось, что в РК смартфонами пользуются 94% взрослого населения, что является самым высоким показателем. На втором месте Израиль – 83%. Далее следуют Австралия, Нидерланды, Швеция, Ливан, Испания и США. По уровню распространения интернета в жизни общества, который предусматривает долю населения, использующего интернет и смартфоны, РК также стала лидером – 96%.   



[Photo : YONHAP News]

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