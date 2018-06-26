26 июня в РК начинается сезон дождей

Опубликовано : 2018-06-25 11:36:32 Обновлено : 2018-06-25 11:37:14

26 июня в РК начинается сезон дождей

26 июня на всей территории РК начинается период дождей. Уровень осадков в течение дня составит 200 мм. На рассвете дожди начнутся на побережье провинции Чолла-Намдо распространившись к полудню по всей стране. 26-27 июня уровень осадков в южных регионах будет держаться на отметке 80-150 мм, в Сеуле, провинциях Кёнгидо и Канвондо от 30 до 80 мм, на острове Чечжудо 10-50 мм. Метеорологи предупреждают, что в некоторых местах ожидаются сильные ливни с грозой. Между тем, благодаря осадкам степень концентрации микропыли в воздухе вернётся к норме.   



[Photo : KBS News]

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