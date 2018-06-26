26 июня в РК начались сезонные дожди. На пяти островах в Жёлтом море объявлено штормовое предупреждение. Ливни отмечены в центральных районах, в провинции Чолла-Пукто, на южном побережье, на острове Чечжудо. В Сеуле, провинции Кёнгидо и на севере провинции Канвондо временами сильные дожди с грозами. Средняя скорость выпадения осадков достигает 30 мм в час. Дождевой фронт постепенно уходит на север, что к концу суток вызовет уменьшение количества осадков в южных районах. 27 июня дождевой фронт пройдёт южнее. На рассвете в столичном регионе и провинции Канвондо дождь прекратится. В провинциях Чхунчхондо и южнее ливни продолжатся, в том числе 28, 29 и 30 июня. В конце недели дожди вновь пойдут по всей стране.









[Photo : KBS News]