В РК начались сезонные дожди

Опубликовано : 2018-06-26 13:56:57 Обновлено : 2018-06-26 13:58:53

В РК начались сезонные дожди

26 июня в РК начались сезонные дожди. На пяти островах в Жёлтом море объявлено штормовое предупреждение. Ливни отмечены в центральных районах, в провинции Чолла-Пукто, на южном побережье, на острове Чечжудо. В Сеуле, провинции Кёнгидо и на севере провинции Канвондо временами сильные дожди с грозами. Средняя скорость выпадения осадков достигает 30 мм в час. Дождевой фронт постепенно уходит на север, что к концу суток вызовет уменьшение количества осадков в южных районах. 27 июня дождевой фронт пройдёт южнее. На рассвете в столичном регионе и провинции Канвондо дождь прекратится. В провинциях Чхунчхондо и южнее ливни продолжатся, в том числе 28, 29 и 30 июня. В конце недели дожди вновь пойдут по всей стране.  



[Photo : KBS News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
RSS Feeds
  • RSS Feeds
  • RSS (Really Simple Syndication): информация об обновлениях на нашем вебсайте

<

3 / 4

>