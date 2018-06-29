Экспорт полупроводников достигнет в этом году 125 млрд долларов

Южнокорейские производители увеличат в этом году экспорт полупроводников на 28% по сравнению с прошлым годом, и его объём составит 125 млрд долларов. Как сообщили в среду в Корейской ассоциации международной торговли, данный прогноз основан на показателе первого полугодия, который по предварительным подсчётам составит 60 млрд 800 млн долларов. По прогнозу Корейской ассоциации международной торговли, общая сумма отечественного экспорта по итогам года составит 605 млрд долларов, что на 5,5% превысит прошлогодний показатель. Импорт увеличится на 11% и составит 531 млрд долларов.









[Photo : KBS News]