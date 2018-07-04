РК на восьмом месте в мире по количеству DDoS-атак

Опубликовано : 2018-07-02 14:42:52 Обновлено : 2018-07-02 14:46:04

РК на восьмом месте в мире по количеству DDoS-атак

РК заняла восьмое место в мире по количеству совершённых в стране DDoS-атак. Об этом говорится в докладе, опубликованном компанией-провайдером платформ для доставки информации Akamai Korea. В документе указывается, что в период с ноября прошлого по апрель этого года количество таких атак выросло в мире на 16%. США заняли первое место по доле среди всех DDoS-атак – 30%. Далее следуют Китай – 16%, Великобритания – 5%. Показатель РК – 3% или восьмое место. Всего в стране для DDoS-атак было использовано 4.820 IP-адресов.   




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