Южнокорейская Samsung Electronics и российская MTS протестировали работу сети 5G

Опубликовано : 2018-07-04 11:51:23 Обновлено : 2018-07-04 12:07:50

Южнокорейская Samsung Electronics и российская MTS протестировали работу сети 5G

Южнокорейская компания Samsung Electronics и российский оператор мобильной связи Mobile TeleSystems (MTS) провели в четверг в Санкт-Петербурге тестовый запуск сотовой сети 5G. Демонстрация состоялась в выставочном зале Центрального музея радиосвязи имени Попова. Возможности сети пятого поколения были продемонстрированы на прототипах планшетов и роутеров. Участники тестов могли совершить видеозвонки в формате HD и провести виртуальный матч по киберфутболу. Как сообщил представитель Samsung, 5G – это сетевые решения, уже почти готовые для выполнения широких повседневных задач. Samsung и МТС работают над совместными проектами с 2014 года. Они организовали работу сети четвёртого поколения LTE в Северо-Западном федеральном округе России.   



[Photo : KBS News]

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