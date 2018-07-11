На Корейском полуострове продолжаются дожди

Опубликовано : 2018-07-09 15:12:32 Обновлено : 2018-07-09 15:37:02

На Корейском полуострове продолжаются дожди

Дождевой фронт на Корейском полуострове постепенно поднимается севернее, вызывая дожди практически по всей территории РК. Ночью ожидаются осадки до 30 мм в северных районах провинций Кёнгидо и Канвондо. В некоторых местах показатель может достичь 120 мм. В Сеуле осадки могут составить от 30 до 80 мм. В южных регионах страны осадков будект меньше – от 5 до 50 мм. Однако уже на следующий день в Сеуле, Кёнгидо и Канвондо дожди прекратятся. Температура воздуха 10 июля по всей территории страны будет держаться на уровне от 23 до 33 градусов, что немного выше, чем в понедельник.  




[Photo : YONHAP News]

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