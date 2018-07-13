Сеул - лидер по скорости LTE в Восточной Азии

В Сеуле скорость связи четвёртого поколения LTE оказалась самой высокой среди городов Восточной Азии. На это указывают данные исследовательского агентства Open Signal, представленные 11 июля. Они получены на основе изучения ситуации в 12 городах региона в период с марта по май прошлого года. Показатель Сеула составил 48,3 мегабит в секунду. На втором месте Сингапур - 47,6 мегабит в секунду. На третьем месте с большой разницей Тайбэй - 28,5 мегабит в секунду. Показатель Токио составил лишь 26,4 мегабит в секунду.











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