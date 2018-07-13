В Сеуле начались тропические ночи

В Сеуле начались так называемые тропические ночи, когда сохраняется душная погода, а температура воздуха не опускается ниже +25°С в период с 6 часов вечера по 9 часов утра следующего дня. В ночь на 11 июля минимальная температура в столице составила +25,6°С. В прошлом году тропические ночи начались в Сеуле в тот же день. В ночь на 11 июля минимальная температура воздуха составила в Чечжу +26,1°С, в Тэчжоне - +25,8°С, в Чхончжу провинции Чхунчхон-Намдо +25,7°С. Днём 12 июля дневная температура в Сеуле может достичь +28~+33°С.







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