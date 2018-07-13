В РК держится летняя жара

В большинстве районов РК объявлено предупреждение о жаре. 13 июля по стране держится температура около 35 градусов. В метеорологической администрации указывается, что такая жара будет сохраняться ещё некоторое время круглосуточно. Некоторое время будет продолжаться явление «тропические ночи», когда температура воздуха не опускается ниже +25°С. В выходные ожидается ясная погода. В субботу температура воздуха днём в Тэгу может достичь 37 градусов, в Кванчжу, Тэчжоне и Канныне – 35, а в Сеуле 33.









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