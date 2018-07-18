В Сеуле, провинциях Кёнгидо и Канвондо объявлено предупреждение о жаре

Опубликовано : 2018-07-16 14:46:34 Обновлено : 2018-07-16 17:37:28

В Сеуле, провинциях Кёнгидо и Канвондо объявлено предупреждение о жаре

16 июля в 11 часов утра в Сеуле, провинциях Кёнгидо и Канвондо было объявлено предупреждение о жаре. Прежде в этих районах власти призывали проявить внимание в связи с высокой температурой воздуха. Предупреждение объявляется в том случае, если температура воздуха превышает +35°С. В настоящий момент данный режим введён в большинстве районов страны. В этом году жара наступила на 10 дней раньше, чем в прошлом. В прежние годы сезон дождей завершался 24-25 июля, но в этом раз это произошло уже 11 июля. После того, как циклон ушёл на север, Корейский полуостров попал под влияние северо-тихоокеанского антициклона, который был дополнен другими факторами, которые привели к сильнейшей жаре. Велика вероятность того, что жара продолжится 10-15 дней.   





[Photo : YONHAP News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
Подкасты
  • Подкасты
  • Программы можно скачать на сайте, чтобы прослушивать с помощью компьютера или mp3-плеера

<

4 / 4

>