В РК зафиксирован утренний температурный рекорд

Утром 23 июля самая низкая температура в РК составила 31 градус. Показатель был зафиксирован в Канныне провинции Канвондо. Это максимальная отметка за последние 111 лет, сообщила Корейская метеорологическая администрация. Утренняя температура второй раз в истории ведения наблюдений превышает отметку в 30 градусов. Первый раз данный показатель был зарегистрирован 8 августа 2013 года – 30,9 градуса. Между тем, в Сеуле в понедельник минимальная утренняя температура составила 29,2 градуса, что также является максимальной для столицы. Накануне дневная температура превысила 35 градусов. Тайфун Ампил не позволил атмосфере остыть за ночь, что и привело к нынешним показателям.

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