В РК завершили тестирование нового спутника

Опубликовано : 2018-07-23 16:10:21 Обновлено : 2018-07-24 10:21:41

В РК завершили тестирование нового спутника

Завершено тестирование первого южнокорейского геостационарного спутника, созданного полностью на основе отечественных технологий. Это «Чхоллиан 2А». Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI) и Корейский технологический институт проверили его состояние при условиях взлёта, предельно низких и высоких температурах, шума и других перегрузках. Теперь «Чхоллиан 2А» ждёт только запуск, который запланирован на ноябрь этого года. В его задачи входит сбор метеорологической информации. Второй спутник «Чхоллиан 2В» с аналогичными задачами будет запущен уже в следующем году. Помимо этого спутник будет отслеживать ситуацию с микропылью и в общем состояние экологии. 

[Photo : KBS News]

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