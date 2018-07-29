К 2030 году РК сократит выбросы парниковых газов на 277 млн тонн

Опубликовано : 2018-07-24 10:59:44 Обновлено : 2018-07-24 14:21:49

К 2030 году РК сократит выбросы парниковых газов на 277 млн тонн

24 июля на заседании кабинета министров РК были утверждены поправки в дорожную карту министерства экологии по снижению выбросов парниковых газов. Они предусматривают сокращение показателя на 277 млн тонн к 2030 году. Это 32,5% от прогнозируемого объёма выбросов. Таким образом, цель по выбросам к 2030 году утверждена на уровне 536 млн тонн. Первоначально министерство планировало сократить показатель на 219 млн тонн. В сфере промышленности показатель будет сокращён на 9,9 млн тонн, в энергетике на 2,4 млн тонн, в сфере транспортных перевозок на 3,1 млн тонн. Объём квот на выброс парниковых газов до 2020 года определён на уровне 1 млрд 777 млн тонн, что на 2,1% больше, чем в период с 2014 по 2016 год.

[Photo : KBS News]

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