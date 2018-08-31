Тайфун "Сулик" достигнет РК 23 августа

На территорию РК надвигается с юга мощный тайфун "Сулик". 21 августа его скорость составляет 40 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, он направится в сторону Корейского полуострова утром 22 августа и достигнет провинции Чолла-Намдо примерно через сутки. В связи с этим по всей стране ожидаются обильные ливни, сопровождающиеся сильным ветром. На южном побережье скорость ветра превысит 40 метров в секунду, а на западном и восточном побережьях - 30 метров в секунду. Осадки в южных провинциях и в горном районе Чирисан составят около 400 мм, а в других регионах - 250 мм. Из-за сильных волн жителям прибрежных районов и отдыхающим необходимо проявить крайнюю осторожность. В последний раз тайфун проходил через Корейский полуостров в 2012 году.

[Photo : KBS WORLD Radio]