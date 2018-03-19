У южнокорейских спортсменов – первая золотая медаль на зимней Паралимпиаде

В копилке южнокорейской сборной, принимающей участие в зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане, появилась первая золотая медаль. Её завоевал 17 марта 37-летний лыжник Син Ый Хён, пришедший к финишу первым в мужской лыжной гонке на 7,5 км классическим стилем сидя. Его результат – 22 мин. 28,4 сек. На втором месте Дэниэл Кноссен из США, на третьем – Максим Яровой из Украины. Это первая золотая медаль в истории участия южнокорейских спортсменов в зимних Паралимпийских играх, а для Син Ый Хёна – вторая медаль на нынешних Играх. 11 марта он завоевал бронзу на соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин на дистанции 15 км сидя. 17 февраля паралимпийская копилка команды РК пополнилась также бронзовой медалью. В матче за третье место в хоккее на льду среди мужчин южнокорейская команда одержала победу над хоккеистами из Италии со счётом 1:0. У сборной РК три медали – одна золотая и две бронзовые.