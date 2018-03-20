Зимние Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершились

18 марта завершилась в Пхёнчхане состоялась церемония закрытия зимних Паралимпийских игр, которые продолжались 10 дней. Концерт на церемонии закрытия был подготовлен на основе традиционных мотивов песен «Ариран». На церемонии были вручены премии имени доктора Хван Ён Дэ. Она вручается спортсменам, которые наиболее полно олицетворяют паралимпийский дух. Её обладателями стали горнолыжник из Новой Зеландии Адам Холл и лыжница из Финляндии Сини Пю. Паралимпийский огонь был передан мэру Пекина, где в 2022 году пройдут следующие Игры. В соревнованиях приняли участие 567 спортсменов из 49 стран. На первом месте в медальном зачёте сборная США, у которой 36 медалей -13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых, на втором месте нейтральные паралимпийские атлеты из России, на третьем – сборная Канады. Южнокорейская сборная на 16-ом месте, завоевав одну золотую и две бронзовые медали. Первое золото за всю историю участия спортсменов из РК в зимних Паралимпийских играх завоевал 37-летний лыжник Син Ый Хён в мужской лыжной гонке на 7,5 км классическим стилем сидя. Он же завоевал бронзу на соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин на дистанции 15 км сидя. Ещё одна бронзовая медаль – заслуга мужской команды по хоккею на льду.

