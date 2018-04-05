Полицейские из РК помогут российских коллегам обеспечивать безопасность ЧМ по футболу

Опубликовано : 2018-04-04 11:30:03 Обновлено : 2018-04-04 17:37:03

Полицейские из РК помогут российских коллегам обеспечивать безопасность ЧМ по футболу

Южнокорейские и российские полицейские будут сотрудничать в обеспечении безопасности спортсменов и туристов во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Соответствующее соглашение подписали во вторник в Москве начальник национального полицейского управления РК Ли Чхоль Сон и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. МВД России заключает аналогичные соглашения со странами, чьи команды будут участвовать в  чемпионате. В Россию отправятся четверо офицеров южнокорейской полиции, которые совместно с  российскими коллегами будут решать вопросы связанные с безопасностью чемпионата мира, который пройдёт с 14 июня по 15 июля. Ли Чхоль Сон встретился также с заместителем начальника главного управления МВД России по городу Москве Андреем Понорецким. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся предотвращения преступлений в отношении южнокорейских граждан.  



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