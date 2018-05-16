Межкорейская команда по тхэквондо выступит в Ватикане

Объединённая команда по тхэквондо в составе представителей Юга и Севера Кореи продемонстрирует своё мастерство в Ватикане. Показательное выступление состоится 30 мая на площади Святого Петра, и на нём ожидается присутствие Папы Римского Франциска. В составе команды – по 20 представителей Всемирной федерации тхэквондо со штаб-квартирой в Сеуле и Международной федерации тхэквондо, в которую входят северокорейские спортсмены. Идея организации такого выступления принадлежит представителям Ватикана, присутствовавшим на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.







