Межкорейская команда по тхэквондо выступит в Ватикане

Опубликовано : 2018-05-12 14:45:43 Обновлено : 2018-05-12 14:55:32

Межкорейская команда по тхэквондо выступит в Ватикане

Объединённая команда по тхэквондо в составе представителей Юга и Севера Кореи продемонстрирует своё мастерство в Ватикане.  Показательное выступление состоится 30 мая на площади Святого Петра, и на нём ожидается присутствие Папы Римского Франциска. В составе команды – по 20 представителей Всемирной федерации тхэквондо со штаб-квартирой в Сеуле и Международной федерации тхэквондо, в которую входят северокорейские спортсмены. Идея организации такого выступления принадлежит представителям Ватикана, присутствовавшим на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.  



  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
Подкасты
  • Подкасты
  • Программы можно скачать на сайте, чтобы прослушивать с помощью компьютера или mp3-плеера

<

4 / 4

>