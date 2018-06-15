Сборная РК по футболу прибыла в Россию для участия в чемпионате мира

Футболисты, тренеры и технические сотрудники сборной РК по футболу – в общей сложности 23 человека - прибыли во вторник в Россию для участия в чемпионате мира. В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга их приветствовали около 150 соотечественников, в том числе посол РК в России У Ю Гын. Прибытию в Россию предшествовали девятидневные тренировки в Австрии. Команда разместилась в отеле New Peterhof, а тренироваться будет на стадионе «Спартак» в городе Ломоносове в окрестностях Санкт-Петербурга. На чемпионате мира южнокорейские футболисты сыграют в группе F. Матч с командой Швеции состоится 18 июня в Нижнем Новгороде, с командой Мексики 23 июня в Ростове-на-Дону, с командой Германии 27 июня в Казани. Авиаперелёт до всех этих городов из Санкт-Петербурга занимает порядка двух часов.









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