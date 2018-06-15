Сборная РК по футболу прибыла в Россию для участия в чемпионате мира

Опубликовано : 2018-06-13 15:32:13 Обновлено : 2018-06-13 15:32:48

Сборная РК по футболу прибыла в Россию для участия в чемпионате мира

Футболисты, тренеры и технические сотрудники сборной РК по футболу – в общей сложности 23 человека - прибыли во вторник в  Россию для участия в чемпионате мира. В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга их приветствовали около 150 соотечественников, в том числе посол РК в России У Ю Гын. Прибытию в Россию предшествовали девятидневные тренировки в Австрии. Команда разместилась в отеле New Peterhof, а тренироваться будет на стадионе «Спартак» в городе Ломоносове в окрестностях Санкт-Петербурга. На чемпионате мира южнокорейские футболисты сыграют в группе F. Матч с командой Швеции состоится 18 июня в Нижнем Новгороде, с командой Мексики 23 июня в Ростове-на-Дону, с командой Германии 27 июня в Казани. Авиаперелёт до всех этих городов из Санкт-Петербурга занимает порядка двух часов.   



[Photo : YONHAP News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Теперь при помощи нового приложения Всемирного радио KBS вы можете познакомиться с главными контентами нашего радио на 11 языках...

<

1 / 4

>