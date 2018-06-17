В России стартует чемпионат мира по футболу

В четверг в России стартует 21-й чемпионат мира по футболу. Он откроется на московском стадионе «Лужники» матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Чемпионат продлится по 15 июля, в нём примут участие 32 команды, которые на предварительной стадии разделены на 8 групп. Южнокорейские футболисты, которые прибыли в Россию 12 июня, сыграют в группе F. Матч с командой Швеции состоится 18 июня в Нижнем Новгороде, с командой Мексики 23 июня в Ростове-на-Дону, с командой Германии 27 июня в Казани.













[Photo : KBS News]