В России стартует чемпионат мира по футболу

Опубликовано : 2018-06-14 11:57:34 Обновлено : 2018-06-14 12:05:27

В России стартует чемпионат мира по футболу

В четверг в России стартует 21-й чемпионат мира по футболу. Он откроется на московском стадионе «Лужники» матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Чемпионат продлится по 15 июля, в нём примут участие 32 команды, которые на предварительной стадии разделены на 8 групп. Южнокорейские футболисты, которые прибыли в Россию 12 июня, сыграют в группе F. Матч с командой Швеции состоится 18 июня в Нижнем Новгороде, с командой Мексики 23 июня в Ростове-на-Дону, с командой Германии 27 июня в Казани.   





[Photo : KBS News]

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