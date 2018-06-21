18 июня южнокорейские футболисты сыграют свой первый матч в групповом турнире ЧМ-2018

18 июня южнокорейская сборная сыграет свой первый матч в групповом турнире на чемпионате мира. Матч с командой Швеции состоится на стадионе «Нижний Новгород». Сборная РК играет в группе F. Остальные матчи в групповом турнире состоятся 23 июня в Ростове-на-Дону с командой Мексики, 27 июня в Казани с командой Германии. В 2002 году на домашнем чемпионате южнокорейской сборной удалось выйти в полуфинал, и она заняла по итогам турнира четвёртое место. В 2010 году в ЮАР футболисты дошли до 1/8 финала. На этот раз они поставили перед собой цель вновь дойти до четвертьфинала. О возможности её достижения можно будет говорить в случае победы на шведской командой. Задача непростая, учитывая осложнение ситуации из-за неожиданной победы команды Мексики над сборной Германии.







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