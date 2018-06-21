Сборная РК уступила в первом матче группового этапа команде Швеции

Южнокорейская сборная уступила команде Швеции в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2018, проходящего в России. Единственный мяч в игре, которая состоялась в Нижнем Новгороде, забил в ворота южнокорейской команды Андреас Гранквист. Шведские футболисты делят первое место в группе F с командой Мексики, победившей 17 июня команду Германии. Остальные матчи в групповом турнире сборная РК сыграет 23 июня в Ростове-на-Дону с командой Мексики, 27 июня в Казани с командой Германии.



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