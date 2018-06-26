Сборная РК проиграла в групповом турнире ЧМ-2018 команде Мексики 1:2

23 июня южнокорейская сборная сыграла на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону свой второй матч в групповом турнире чемпионата мира по футболу-2018. Она проиграла команде Мексики со счётом 1:2. Первый гол в ворота южнокорейской сборной забил на 26 минуте игре Карлос Вела, реализовав пенальти, а второй – на 66 минуте Хавьер Эрнандес. В дополнительное время мяч в ворота мексиканской сборной забил Сон Хын Мин. Это уже второй проигрыш команды из РК, которая играет в группе F. 18 июня она уступила сборной Швеции со счётом 0:1. Свой заключительный матч в групповом турнире южнокорейские футболисты сыграют 27 июня в Казани с командой Германии.



[Photo : YONHAP News]