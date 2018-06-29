Сборная РК победила в итоговом групповом матче, но не вышла в 1/8 финала ЧМ-2018

Южнокорейская сборная со счётом 2:0 одержала победу над командой Германии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу-2018, проходящего в России. В основное время счёт открыт не был, и оба гола в игре, которая состоялась 27 июня в Казани, забиты в дополнительное время. Мячи в ворота соперников отправили Ким Ён Гвон и Хон Сын Мин. В параллельном матче в группе F команда Мексики проиграла футболистам Швеции со счётом 3:0. Однако обе эти команды завоевали по 6 очков в групповом этапе, что даёт им право на выход в 1/8 финала. Сборные РК и Германии, набравшие по 3 очка, лишаются права на дальнейшее участие в чемпионате. В первом матче южнокорейские футболисты проиграли сборной Швеции со счётом 0:1, а во втором – сборной Мексики со счётом 1:2.

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