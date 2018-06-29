Сборная РК победила в итоговом групповом матче, но не вышла в 1/8 финала ЧМ-2018

Опубликовано : 2018-06-28 01:12:42 Обновлено : 2018-06-28 15:49:42

Сборная РК победила в итоговом групповом матче, но не вышла в 1/8 финала ЧМ-2018

Южнокорейская сборная со счётом 2:0 одержала победу над командой Германии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу-2018, проходящего в России. В основное время счёт открыт не был, и оба гола в игре, которая состоялась 27 июня в Казани, забиты в дополнительное время. Мячи в ворота соперников отправили Ким Ён Гвон и Хон Сын Мин. В параллельном матче в группе F команда Мексики проиграла футболистам Швеции со счётом 3:0. Однако обе эти команды завоевали по 6 очков в групповом этапе, что даёт им право на выход в 1/8 финала. Сборные РК и Германии, набравшие по 3 очка, лишаются права на дальнейшее участие в чемпионате. В первом матче южнокорейские футболисты проиграли сборной Швеции со счётом 0:1, а во втором – сборной Мексики со счётом 1:2.

[Photo : YONHAP News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
RSS Feeds
  • RSS Feeds
  • RSS (Really Simple Syndication): информация об обновлениях на нашем вебсайте

<

3 / 4

>