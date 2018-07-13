Вице-премьер КНДР будет присутствовать на закрытии ЧМ-2018

Вице-премьер КНДР, председатель Корейской футбольной ассоциации Ли Рён Нам будет присутствовать на церемонии закрытия чемпионата мира по футболу в России 15 июля. Как сообщается на странице посольства России в КНДР в Facebook, поездка осуществляется по приглашению FIFA. Финальный матч турнира между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники». На церемонии открытия чемпионата КНДР представлял председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам.







[Photo : KBS News]