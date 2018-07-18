Северокорейские теннисисты прибыли в РК для участия в турнире Korea Open

15 июля в РК прибыла северокорейская делегация, состоящая из 25 человек, включая 16 спортсменов, для участия в международном турнире по настольному теннису Korea Open. Северян встречали в аэропорту с цветами и флагами с изображением Корейского полуострова. Сразу по прибытии они отправились на автобусе в Тэчжон, где будет проходить турнир. Команда сразу начнёт подготовку к соревнованиям, которые продлятся с 17 по 22 июля. Во второй половине дня в понедельник спортсмены Юга и Севера проведут совместную тренировку. Договорённость об участии спортсменов из СК в турнире Korea Open и чемпионате мира по стрельбе, который пройдёт в сентябре в городе Чханвоне провинции Кёнсан-Намдо, была достигнута ранее в ходе межкорейских рабочих переговоров. Для участия в теннисном турнире Юг и Север сформировали единую команду, в которую вошли четыре пары – мужские, женские и смешанные. Северокорейские спортсмены впервые примут участие в теннисном турнире в РК, а в августе спортсмены из двух Корей будут участвовать в составе единой команды в Азиатских Играх в Индонезии.





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