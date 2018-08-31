Число медалей южнокорейских спортсменов на Азиатских играх растёт

Южнокорейские спортсмены, которые принимают участие в Азиатских играх в Индонезии, 21 августа завоевали 2 медали – серебряную и бронзовую. Обладателем серебряной медали в дисциплинах даошу и гуньшу стал ушуист Чо Сын Чжэ. Он уступил по сумме балов китайскому спортсмену У Чжаохуа. Бронза у Ахмада Хулаэфи из Индонезии. Бронзовая – у ещё одного ушуиста Ли Ён Муна в дисциплинах наньцюань и нангун. По состоянию на 17:00 кор. вр. 21 августа у спортсменов из РК 26 медалей – 5 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых.

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