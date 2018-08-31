Азиатские игры-2018: 21 августа у южнокорейских спортсменов три золотые медали

Опубликовано : 2018-08-21 19:23:42 Обновлено : 2018-08-22 00:31:47

Азиатские игры-2018: 21 августа у южнокорейских спортсменов три золотые медали

21 августа в копилке южнокорейских спортсменов, принимающих участие в Азиатских играх в Индонезии, появились ещё три золотые медали. Ли Да Бин одержала победу в финале соревнований по тхэквондо среди женщин в весовой категории свыше 67 кг над Дениз Кансел из Казахстана. Это второе золото южнокорейских тхэквондоистов на нынешних Азиатских играх. 19 августа Ким Тхэ Хун стал лучшим в весовой категории до 58 кг среди мужчин. Кан Ён Ми одержала победу в финальном первенстве по фехтованию на рапирах в женском индивидуальном зачёте над китаянкой Сунь Ивэнь. Обладателем третьей золотой медали дня стал Рю Хан Су, завоевавший победу в финале соревнований по греко-римской борьбе среди мужчин в категории до 67 кг над Алматом Кебиспаевым из Казахстана. По состоянию на конец дня 21 августа у южнокорейских спортсменов 34 медали – 8 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых, и они занимают третье место в общем зачёте Азиатских игр.

[Photo : YONHAP News]

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