Азиатские игры-2018: У южнокорейских спортсменов первое золото в велоспорте

Опубликовано : 2018-08-22 15:28:14 Обновлено : 2018-08-22 23:22:24

Азиатские игры-2018: У южнокорейских спортсменов первое золото в велоспорте

22 августа у южнокорейских спортсменов, принимающих участие в Азиатских играх в Индонезии появилась ещё одна золотая медаль. Велосипедистка На А Рым показала лучший результат в групповой гонке на 104,4 км, преодолев дистанцию за 2 часа 55 минут 47 секунд. Она на 1 мин. 20 сек. опередила китаянку Пу Исянь. Это первая золотая медаль в велоспорте за всю историю участия южнокорейских спортсменов в Азиатских играх. По состоянию на 19 часов кор.вр. у РК 41 медаль - 9 золотых, 13 серебряных и 19 бронзовых.

[Photo : YONHAP News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Всемирное радио KBS предоставляет вам специальное приложение «KBS World Radio On-Air»...

<

2 / 4

>