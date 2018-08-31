Азиатские игры-2018: 22 августа у южнокорейских спортсменов три золотые медали

Опубликовано : 2018-08-22 23:23:19 Обновлено : 2018-08-22 23:26:20

Азиатские игры-2018: 22 августа у южнокорейских спортсменов три золотые медали

22 августа в копилке южнокорейских спортсменов, принимающих участие в Азиатских играх в Индонезии, появились ещё три золотые медали. Велосипедистка На А Рым показала лучший результат в индивидуальной гонке на 104,4 км, преодолев дистанцию за 2 часа 55 минут 47 секунд, и на 1 мин. 20 сек. опередив китаянку Пу Исянь. Это первая золотая медаль в велоспорте за всю историю участия южнокорейских спортсменов в Азиатских играх. Медаль высшей пробы завоёвана также в финальном поединке по фехтованию на саблях в женском командном зачёте. Чхве Су Ён, Хван Сон А, Юн Чжи Су и Ким Чжи Ён одержали победу над китайскими спортсменками со счётом 45-36. Обладателем третьей золотой медали дня стал Чо Хё Чхоль, который стал победителем финальной схватки по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 97 кг. Это второе золото южнокорейских спортсменов в греко-римской борьбе на нынешних Азиатских играх. 21 августа обладателем медали высшего достоинства стал Рю Хан Су в категории до 67 кг. По итогам дня 22 августа у южнокорейских спортсменов 49 медалей - 11 золотых, 15 серебряных и 23 бронзовые. Они занимают третье место в общем зачёте.

[Photo : YONHAP News]

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