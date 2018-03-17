На ввоз южнокорейских товаров в другие страны наложено 196 ограничений, при этом 40 из них действуют в США. На это указывают эксперты Корейской ассоциации внешней торговли в опубликованном февральском отчёте. 30 из 40 ограничений США являются антидемпинговыми мерами, 8 - компенсационными таможенными пошлинами, ещё два - защитные меры. Больше всего подобные действия затронули товары из стали и металла (28 ограничений), электрические и электронные товары (5 ограничений), химическую и текстильную продукции (по 3 ограничения). Чаще всего, такие меры направлены на Китай, но РК также подпадает под них, так как устройство отечественной промышленности во многом схоже с китайским. Кроме того, многие южнокорейские компании конкурируют с американскими предприятиями, которые всё чаще подают иски против иностранных производителей.

После США наибольшее количество ограничений на ввоз южнокорейских товаров отмечено у Индии - 29 ограничений. Далее следуют Турция и Китай - 15 и 14 ограничений, Бразилия и Канада - 11 и 10 ограничений, Таиланд, Австралия, Индонезия и Малайзия.

Ограничительные меры со стороны США могут нанести серьёзный удар по южнокорейской экономике, однако если торговые войны приобретут мировые масштабы, то РК пострадает ещё сильнее. Уже сейчас Евросоюз предпринимает активные действия по борьбе с протекционизмом США. За последнее время американское правительство серьёзно ужесточило правила ввоза южнокорейских стиральных машин и сталелитейной продукции. Если протекционистские меры США затронут также отечественные полупроводники и автомобильные запчасти, то убытки южнокорейского экспорта за последующие пять лет могут достичь 12 млрд 155 млн долларов. При этом убытки производственного сектора оцениваются в сумму от 15 млрд 895 млн долларов до 29 млрд 733 млн долларов, потерять работу могут от 45 до 74 тысяч человек. В связи с этим выдвигаются предложения о подаче исков в ВТО совместно с другими странами, находящимися в подобной ситуации. Правительство РК намерено приложить все усилия для создания благоприятной атмосферы для южнокорейского экспорта.

