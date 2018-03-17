Саммит между КНДР и США состоится в мае вслед за межкорейским саммитом, который пройдёт в конце апреля в Доме мира в пограничном пункте Пханмунчжом. Об этом стало известно во время визита начальника управления национальной безопасности при президенте РК Чон Ый Ёна в США, состоявшегося сразу после его возвращения из поездки в КНДР в качестве главы специальной делегации. В ходе брифинга, проходившего после встречи с президентом США Дональдом Трампом, Чон Ый Ён сообщил, что американский президент согласился встретиться с Ким Чон Ыном в мае. Как сообщается, во время встречи Чон Ый Ён передал послание северокорейского лидера президенту США. В нём Ким Чон Ын пообещал приступить к денуклеаризации корейского полуострова и воздержаться от дополнительных ядерных и ракетных провокаций. Помимо этого, северокорейский лидер выразил надежду о скорой встрече с президентом США. Представитель Белого дома сообщил, что дата и место проведения американо-северокорейского саммита будут объявлены позже. Стоит отметить, что визит делегации спецпосланника РК в КНДР состоялся 5 марта и продлился в общей сложности 27 часов. По прибытию на Север члены делегации встретились с лидером КНДР Ким Чон Ыном. Переговоры длились чуть более четырёх часов и затронули вопросы о денуклеаризации Корейского полуострова, стабилизации диалога с США, улучшении межкорейских отношений. Результаты состоявшихся визитов вырисовывают положительные перспективы. Таким образом, северокорейский ядерный кризис выходит на новый уровень диалога. В случае успешного проведения межкорейского саммита в апреле и северокорейско-американского саммита в мае, это может создать основу для дальнейшего укрепления мира на корейском полуострове.