До VII общенациональных местных выборов, которые состоятся 13 июня, осталось почти три месяца. Они определят новых губернаторов провинций, мэров городов, глав администраций муниципальных округов, районов и уездов, депутатов местных законодательных собраний, а также глав местных департаментов образования. Всего на этих выборах южнокорейским гражданам предстоит избрать около 3500 руководящих госслужащих. 13 февраля Центризбирком уже начал предварительную регистрацию кандидатов на должности губернаторов провинций, мэров городов и глав департаментов образования. 5 марта Национальное собрание РК утвердило поправки в Закон о местных выборах, предусматривающие перераспределение границ избирательных округов. Как только они будут утверждены, зарегистрированные кандидаты смогут выбрать округ. Предварительная регистрация позволяет кандидатам проводить ограниченную рекламную кампанию, например, раздавать визитки, открывать предвыборный офис. Однако основная предвыборная гонка начнётся лишь после официальной регистрации кандидатов, которая пройдёт в течение двух дней в мае. Официально предвыборные кампании смогут стартовать 31 мая.

Для правительства президента Мун Чжэ Ина это первые местные выборы такого уровня и последние перед парламентскими выборами 2020 года. В связи с этим для правящих сил это важный поворотный момент, способный укрепить государственные позиции, а для оппозиции - хорошая возможность ослабить главенствующее положение нынешнего правительства.

Примечательно, что июньские выборы пройдут при четырёхпартийной парламентской системе. Каждая из партий настроена на серьёзную борьбу. Правящая Демократическая партия Тобуро намерена воспользоваться высоким рейтингом поддержки президента РК Мун Чжэ Ина. Главная оппозиционная партия Свободная Корея выступает с критикой в адрес действующего правительства по поводу чрезмерной мягкости по отношению к Северу во время проведения зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Партия Справедливое будущее делает ставку на избирателей, которые не могут определиться между консерваторами и демократами, тогда как партия Демократии и мира надеется на избирателей провинций Чолла-Пукто и Чолла-Намдо, которые традиционно поддерживали демократов.

