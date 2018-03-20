Президент США Дональд Трамп отстранил Рекса Тиллерсона от должности госсекретаря. Глава Белого дома написал в своём Твиттере: «Майкл Помпео, глава ЦРУ, станет новым госсекретарём. Он отлично справится с работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!».

О предстоящей отставке Тиллерсона говорили давно, поскольку между ним и Дональдом Трампом сложились напряжённые отношения. Так, Тиллерсон не исключал возможности диалога с Пхеньяном ещё до окончательного решения ядерной проблемы, что противоречило заявлениям Дональда Трампа. Сам президент США на встрече с журналистами пояснил, что с Рексом Тиллерсоном у него были разногласия по поводу многих основных вопросов, начиная с соглашения по ядерной программе Ирана.

Майкл Помпео известен как сторонник жёсткой линии в отношении Пхеньяна. В начале года он заявлял, что через несколько месяцев Пхеньян сможет достичь потенциала, необходимого для запуска ядерного оружия в сторону США. В феврале нынешнего года, когда возобновился процесс межкорейского диалога, Майкл Помпео сказал, что Пхеньян не меняет своего стремления к совершенствованию ядерного оружия. 11 марта, после достижения договорённости о проведении межкорейского саммита, а также встречи глав США и Северной Кореи, Помпео заявил о намерении США продолжать санкции в отношении Пхеньяна. По его словам, США не пойдут на смягчение санкций или уступки в отношении Пхеньяна до тех пор, пока не появится подтверждений полного, проверяемого и необратимого демонтажа ядерного оружия.

Вместе с тем, аналитики полагают, что Помпео станет более подходящим проводником диалога по вопросам Корейского полуострова, чем Рекс Тиллерсон, поскольку он поддерживает тесные контакты с Сеулом и одновременно пользуется большим доверием Дональда Трампа.

