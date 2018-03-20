Согласно прогнозу отраслевой организации World Semiconductor Trade Statistics, мировые продажи полупроводников повысятся в этом году на 9,5% по сравнению с прошлым годом. Объём продаж составит 451 млрд долларов. Это на 2,5% превышает предыдущий прогноз, опубликованный в ноябре прошлого года. Эксперты предсказывают повышение продаж в сегменте полупроводниковой памяти и системной логики.

По данным Американской ассоциации производителей электроники, мировые продажи полупроводников составили в январе 37 млрд 600 млн долларов. Это на 22,7% превысило показатель января прошлого года. Рост продаж полупроводников продолжается 18 месяцев подряд. Аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs указали на недостаточный объем производства DRAM, что привело к повышению цен на серверный модуль объёмом 25 ГБ на 5% по сравнению с предыдущим месяцем. Тайваньское отраслевое издание DigiTimes прогнозировало, что продажи DRAM в этом году увеличатся более чем на 30% по сравнению с прошлым годом в связи с резким ростом спроса на смартфоны.

С конца прошлого года начали прогнозировать снижение продаж после завершения бума в секторе производства DRAM. Однако в последнее время ситуация на рынке меняется в положительную сторону. Эксперты считают, что рост спроса на DRAM для производства мобильных устройств и серверов продолжится и во второй половине этого года. При этом проблема дефицита DRAM не разрешится в ближайшее время из-за медленной скорости обработки продуктов мировых производителей. В этой связи эксперты прогнозируют, что южнокорейские производители полупроводников Samsung Electronics и SK Hynix, которые занимают доминирующее положение на рынке 3D NAND flash и DRAM, будут некоторое время демонстрировать рост финансовых показателей.

В свете таких оптимистичных прогнозов эксперты предсказывают высокие показатели доходов южнокорейских производителей. Тем не менее, эксперты не исключают возможности замедления роста рынков полупроводников во втором полугодии. Стоит также обратить внимание на масштабные инвестиции Китая в полупроводниковую отрасль и возможное повышение конкуренции среди производителей.



