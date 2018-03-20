13 марта администрация президента Республики Корея утвердила проект рекомендаций по внесению поправок в Конституцию, который был представлен главе государства специальным консультативным комитетом. Они предусматривают четырёхлетний срок пребывания в должности президента страны с возможностью переизбрания ещё на один срок вместо нынешнего одного пятилетнего срока. При этом новые поправки не распространяются на президента, при котором они приняты.

В преамбулу Конституции предлагается включить информацию о Демократическом движении в Кванчжу 18 мая 1980 года и Демократическом движении 10 июня 1987 года. Сейчас там описаны только события Первомартовского движения за независимость Кореи от японского колониального рабства и Демократического движения 19 апреля, которое называют также Апрельской революцией 1960 года. Вместе с тем, «революция свечей», как называли массовые митинги с требованием импичмента экс-президенту РК Пак Кын Хе, в список не попала. Многие эксперты считают, что событие ещё не получило достаточную историческую оценку.

В процедуре президентских выборов введено понятие последнего тура, который проводится, если никто из кандидатов не получил абсолютного большинства. Примечательно, что в поправки включён пункт о точном определении столицы страны - Сеул, так как раньше данный факт фиксировался лишь на основе обычного права. Новые поправки предполагают также расширение полномочий местных администраций, систему отзыва депутатов Национального собрания, улучшение условий для прямой демократии и гражданских инициатив.

Правительство намерено ввести поправки в действие уже 21 марта, но они должны быть одобрены Национальным собранием. В некоторых политических кругах, однако, считают, что вопрос о рассмотрении поправок в Конституцию должен решаться в первую очередь парламентариями, а не президентом. В связи с этим вполне возможно, что из представленного проекта будут исключены некоторые спорные моменты, а срок принятия поправок может быть отложен для согласования с местными администрациями. В администрации президента, тем временем, пояснили, что окончательное решение по поводу поправок будет приниматься главой государства.

