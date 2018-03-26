В этом году рост южнокорейского ВВП составит 3%. Такой прогноз обнародовали 19 марта в Управлении бюджетной политики Национального собрания. В соответствующем докладе говорится, что стабильный рост экономики в этом году продолжится, благодаря улучшению экспортных показателей на фоне стабилизации мирового рынка.

Объём потребления увеличится за счёт мер правительства по поддержке экономики, роста доходов домохозяйств и потребительских настроений. Ожидается также сохранение темпов стабилизации экономики при продолжении инвестирования, связанного с четвёртой промышленной революцией. Инвестиции в строительство могут уменьшиться под влиянием мер правительства по стабилизации рынка недвижимости и сокращением бюджета социального капитала. Безработица, между тем, составит 3,8%, а численность занятого населения возрастёт на 300 тыс. человек благодаря восстановлению рынка труда и улучшению условий труда в сфере услуг.

Эксперты ожидают также снижения темпов инфляции с 1,9% до 1,7% за счёт замедления роста цен на нефть и стабилизации поставок продовольственной продукции. Профицит торгового баланса может снизиться по сравнению с 2017 годом и составить примерно 69 млрд долларов.

Между тем, 3-процентный рост южнокорейского ВВП прогнозируют не все эксперты. Так, Корейский институт развития считает, что этот показатель составит 2,9%, а в исследовательских центрах компаний LG и Hyundai называют цифру ещё меньше - 2,8%. Более пессимистичные взгляды основываются на существующих угрозах валютных войн и высокой задолженности домохозяйств.

Кроме того, укрепление южнокорейской воны может замедлить рост экспорта и восстановление национальной экономики в целом. Политика протекционизма зарубежных партнёров также может неблагоприятно сказаться на росте отечественного ВВП. Меры правительства по стимулированию роста доходов и искусственному созданию новых рабочих мест будут носить лишь временный характер, считают эксперты. Одним словом, необходимо предусмотреть действия, направленные на развитие крупных компаний - главный источник создания новых рабочих мест.