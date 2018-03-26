22 марта администрация президента Республики Корея завершила обнародование поправок в Конституцию страны. Таким образом, теперь можно составить общее мнение о конституционной реформе. Поправки в Основной закон страны планируется вынести на всенародный референдум 13 июня. Они предусматривают сокращение президентского срока с нынешних пяти до четырёх лет с возможностью повторного избрания. Нынешняя система пребывания на посту президента один пятилетний срок была принята в 1987 году, чтобы предотвратить возможность повторения военной диктатуры. Однако сейчас Республика Корея уже достигла достаточного уровня демократии, чтобы перейти на четырёхлетнюю систему, считают в администрации президента. Данная поправка не будет распространяться на действующего президента.

В рамках реформирования Конституции предлагается также сократить полномочия президента и распределить их частично между премьер-министром и Национальным собранием. Из Конституции предложено исключить термин «глава государства» в отношении президента, а также положение о том, что премьер-министр выполняет свои обязанности «по поручению президента». Председатель Конституционного суда, согласно поправкам, должен не назначаться президентом, а избираться из числа конституционных судей.

Другие поправки касаются преамбулы Конституции и прав граждан страны. Так, в преамбулу предлагается включить информацию о Демократическом движении в Кванчжу 18 мая 1980 года, Демократическом движении 10 июня 1987 года и движении против авторитарного режима Юсин октября 1979 года в Пусане и Масане.

Поправки закрепляют право граждан на равную оплату за равный труд. В некоторых статьях о базовых правах «народ», указываемый в качестве объекта, заменяется на «человек». Кроме того, вводится понятие общественной собственности, уточняется местонахождение столицы страны, а региональным властям даются дополнительные полномочия.

