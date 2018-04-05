27 марта в Национальном собрании началось обсуждение правительственного проекта поправок в Конституцию. В этом процессе, проходящем под председательством спикера парламента Чон Сэ Гюна, принимают участие представители правящей Демократической партии Тобуро, а также оппозиционных партий Свободная Корея и Светлого будущего. Стороны пытаются найти точки соприкосновения по четырём основным пунктам. Это структура власти, система избирательных округов, реформа органов власти и голосование по внесению поправок в Основной закон страны.

26 марта президент Республики Корея Мун Чжэ Ин официально представил проект поправок. В этот день представители фракций трёх партий договорились об обсуждении их содержания. Поправки, подготовленные президентом, акцентированы на установлении четырёхлетнего срока пребывания на посту президента с правом переизбрания, а также введении чётких понятий о праве собственности на землю и целях её использования.

На данный момент возможны три варианта развития событий: подготовка Национальным собранием нового проекта поправок, отсрочка конституционного референдума, голосование за проект поправок, представленный президентом. Последний вариант, скорее всего, будет безуспешным, поскольку за президентский проект поправок, который не подлежит изменениям, должно проголосовать более двух третей парламентариев. С учётом того, что оппозиционная партия Свободная Корея имеет в Национальном собрании 116 мест, уровень поддержки представленного проекта будет низким. Голосование за президентские поправки должно пройти не позднее, чем через 60 дней после их обнародования, то есть до 24 мая.

Подготовка Национальным собранием собственного проекта поправок может оказаться ещё более сложным делом. Чтобы провести референдум одновременно с местными выборами 3 июня, необходимо представить и принять проект за очень короткий срок - не позднее 4 мая. В таком случае правительство готово отозвать президентский проект поправок.

Отсрочка конституционного референдума - это самый затратный и сложный способ, который к тому же не гарантирует минимальной 50-процентной явки населения. По словам спикера парламента Чон Сэ Гюна, референдум всё же может быть отложен, если правящей партии и оппозиции удастся договориться по всем спорным пунктам.

